Auto finisce fuori strada, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente nel pomeriggio di oggi (mercoledì 6 luglio) a Leno.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 15 in codice rosso. Ad intervenire sul posto una squadra del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Brescia con il supporto dell autogrù. Il guidatore dell' utilitaria, per cause ancora da stabilire, è uscito fuori strada impattando sul guardrail che fortunatamente non lo ha colpito. Una volta estratto dall' abitacolo l' uomo è stato consegnato al 118 in condizioni non gravi. Successivamente, con l' ausilio dell' autogrù, il veicolo finito nel fosso è stato riportato sulla sede stradale.