Auto finisce fuori strada, gravi il conducente e due passeggeri

Aggiornamento delle 17.50

La via per San Gervasio è ancora bloccata al traffico. Sono in corso le operazioni per la rimozione del mezzo incidentato dal bordo della carreggiata, si consigliano strade alternative.

Aggiornamento delle 17.15

Il conducente dell’auto sembra essere in condizioni critiche: è stato intubato e trasportato al pronto soccorso in eliambulanza. Preoccupano anche le condizioni degli altri due passegeri, uno dei quali prima di perdere i sensi ha lementato forti dolori toracici. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

Auto finisce fuori strada, elisoccorso a Bassano Bresciano

L’incidente è avvenuto verso le 15.20, sulla strada provinciale 11 in località Bettolino, a Bassano bresciano. Stando alle prime informazioni sembra che un’auto sia finita fuori strada percorreva la via: a bordo quattro persone prontamente soccorse dalle ambulanze dei volontari di Verolavecchia e della Croce Bianca di Pontevico e da un’automedica dell’Asst del Garda. Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova che hanno aiutato gli operatori sanitari a estrarre i coinvolti dai rottami dell’auto: questi lamentavano forti dolori, ma successivamente sembra che abbiamo perso i sensi.

Valutata la gravità delle condizioni dei passeggeri sul posto è volata anche l’eliambulanza da Brescia che si sta preparando per il ricovero d’urgenza in codice rosso del conducente. Altri due sono stati caricati sulle ambulanza, mentre il terzo è illeso.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polstrada.

Seguono aggiornamenti