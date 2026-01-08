Auto finisce fuori strada a Seniga.

L'allarme è scattato poco prima delle 7.20 in codice rosso

Attimi di apprensione questa mattina (giovedì 8 gennaio 2026) a Seniga. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 7.20 in codice rosso in via Barca.

Dalle prime informazioni pare che un giovane di 19 anni alla guida della sua utilitaria proveniente da Alfianello sia uscito di strada a livello dell’intersezione con via Feniletto finendo nel campo a sinistra. Ad intervenire sul posto un’ambulanza e un’automedica. Al netto della paura iniziale, la missione è stata declassata a codice giallo.