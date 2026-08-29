La donna al volante è stata recuperata dai Vigili del Fuoco, illesa

Auto finisce fuori strada a Rovato.

A Rovato auto finisce fuori strada

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato oggi (sabato 29 agosto 2026) poco prima delle 14 in codice giallo in via Lazzaretto, in territorio della frazione Sant’Anna. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna al volante, 57 anni, abbia perso il controllo dell’auto finendo con una ruota nel canale che costeggia la carreggiata.

Il recupero dei Vigili del Fuoco

Fortunatamente la donna alla guida è stata recuperata illesa grazie all’ intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Rovato. Sono sopraggiunti anche la vicesindaca Gabriella Pe e il consigliere con delega alla sicurezza Pieritalo Bosio per sincerarsi delle condizioni dei coinvolti.