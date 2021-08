E' successo poco dopo delle 14, a Rezzato, nei pressi del Bricoman. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, ma un 35enne è poi stato portato in ospedale in codice giallo.

Auto finisce fuori strada a Rezzato, ferito un 35enne

Il veicolo ha fatto tutto da solo e ora la dinamica è al vaglio delle Forze dell'ordine. Una vettura è finita fuori strada, poco dopo le 14, a Rezzato. L'incidente si è verificato vicino al Bricoman sulla Ss45bis. Secondo una prima ricostruzione, l'auto che viaggiava sulla carreggiata di destra, si è spostata su quella sinistra ed è poi finita nella scarpata, dove si è ribaltata.

Alla guida c'era un 35enne. Le sue condizioni hanno inizialmente destato la massima preoccupazione e i soccorsi erano stati allertati in codice rosso. Il trasporto in ospedale, invece, è poi avvenuto in codice giallo.