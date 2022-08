Auto finisce contro un albero, scatta il codice rosso

Incidente a Chiari sulla spbs11.

L'allarme

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13 in codice rosso sulla spbs11. Stando alle prime informazioni raccolta un'auto, un'utilitaria bianca è finita contro un albero, per cause ancora da chiarire. A bordo un ragazzo di 29 anni, ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze: le condizioni della persona coinvolta non destano preoccupazione tanto che la missione è stata poi declassata in codice giallo. Ad intervenire sul posto anche la Polizia Investigativa.