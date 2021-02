Auto finisce contro un albero e si ribalta.

Un incidente spettacolare, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. E’ accaduto poco prima delle 13 in via Sebina a Provaglio. Una Opel condotta da un 19enne, che era in compagnia di un 54enne, stava procedendo da Iseo verso Provaglio quando, improvvisamente, ha sbandato ed è finita contro un albero. Un impatto violento, con la macchina che si è ribaltata ed ha finito la sua corsa sul lato opposto della carreggiata. Le due persone a bordo sono uscite da sole dal mezzo e non hanno riportato ferite. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Iseo per gli accertamenti, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Senso unico alternato

Sul luogo dell’incidente si sono subito portate due macchine della Polizia stradale di Iseo, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi, e il carro attrezzi del soccorso stradale Aci di Iseo per rimuovere il mezzo. Per i rilievi e per rimuovere il mezzo, la Stradale ha istituito il senso unico alternato in quel tratto di strada.