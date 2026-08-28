Auto finisce a ruote all’aria a Rovato.

A Rovato, auto si ribalta

Attimi di apprensione questa mattina (venerdì 28 agosto 2026) a Rovato dove un’auto, per cause ancora da verificare nel dettaglio, è finita a ruote all’aria. Dalle prime ricostruzioni pare che al volante del veicolo ci fosse un giovane il quale improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo. La buona notizia è che, al netto della paura iniziale, il conducente è rimasto illeso.

L’intervento della Locale

Sul posto la Polizia locale di Rovato, ha fatto tutto da solo e non sono rimasti coinvolti altri veicoli. È sopraggiunto anche Pieritalo Bosio consigliere comunale alla sicurezza per accertarsi della situazione.