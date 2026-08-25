Auto fermata sulla Sp345 a Marcheno: era stata rubata, scatta la denuncia.

Sulla Sp345 a Marcheno

Nel pomeriggio di ieri (lunedì 24 agosto 2026) i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia e gli Agenti del corpo Intercomunale di Polizia Locale Val Trompia hanno denunciato a piede libero due soggetti, un cittadino marocchino ed una italiana, entrambi incensurati, per ricettazione di un’autovettura.

Auto restituita alla proprietaria

I controlli successivi hanno evidenziato come la proprietaria del veicolo ne avesse denunciato il furto a Brescia. L’auto è stata poi riconsegnata alla legittima proprietaria. I due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, ed il conducente anche per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.