Auto dei carabinieri contro un camion: strada chiusa tra Cologne e Chiari

Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 15, ma la provinciale che collega i due paesi è stata chiusa per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Auto dei carabinieri contro un camion: strada chiusa

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 14.44 da via Cologne, nei pressi del Mulino Piantoni. Un camion cisterna si stava immettendo sulla provinciale quando è avvenuto lo scontro. La pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Chiari stava viaggiando verso la cittadina e i due mezzi hanno impattato frontalmente.

Sul posto si sono subito precipitati i soccorritori con due ambulanze e un’auto medica. A restare feriti tre uomini (tra cui i carabinieri) di 34, 37 e 51 anni. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, la missione dei soccorritori è ancora in corso (sono le 16.20) in codice giallo. Nessuno sarebbe dunque in pericolo di vita per fortuna.

Per permettere la rimozione dei veicoli e i rilievi del caso la sp17 che collega Cologne a Chiari in zona Macina è stata chiusa e successivamente riaperta al traffico.

