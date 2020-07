Auto contro scooter, ferito un 63enne GALLERY

L’impatto, piuttosto violento, è avvenuto intorno alle 21.30 di lunedì 20 luglio in via Franciacorta, a una manciata di metri dalla pizzeria da asporto. A scontrarsi una Seat Ibiza e uno scooter. Ed è stato il conducente della due ruote, un 63enne, ad avere la peggio. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Chiari.

Auto contro scooter in via Franciacorta

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Rovato, intervenuti sul posto per i necessari rilievi. Da una primissima ricostruzione l’auto, una Seat, condotta da una 42enne, si stava immettendo in via Franciacorta all’altezza del mobilificio, quando è entrata in collisione con lo scooter che procedeva lungo la strada. L’uomo, un 63enne, è caduto sull’asfalto.

La chiamata in codice rosso

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, un’ambulanza della Rovato soccorso, un’auto medica e anche i Vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni del ferito, rimasto sempre cosciente, sono risultate meno gravi di quanto sembrasse nei primissimi istanti dopo lo schianto. L’uomo è stato comunque portato in ospedale in ambulanza, ma in codice verde. Sotto shock ma praticamente illesa la 42enne alla guida della Seat. Sul posto dell’incidente anche l’assessore alla Sicurezza Pieritalo Bosio.