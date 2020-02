Auto contro moto, due persone finiscono in ospedale

Auto contro moto, coinvolti un 37enne e un 35enneno che però non versa in gravi condizioni.

Auto contro moto

E’ successo intorno alle 17 in via Achille Grandi a Manerbio, il quartiere residenziale dietro le scuole elementari e la Guardia di Finanza. Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza unica), un 37enne e un 35enne sarebbero rimasti coinvolti in un incidente fra un automobile e una moto. Le dinamica del sinistro è al vaglio delle Forze dell’Ordine, che sono intervenuto sul posto per i rilievi del caso.

Quando alle condizioni dei due coinvolti sembra che, fortunatamente, non abbiano riportato gravi traumi: sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

