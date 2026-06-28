E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 28 giugno, sulla A21 nel territorio di San Gervasio Bresciano in direzione Brescia

Auto contro guardrail in A21

Un violento schianto contro il guardrail in autostrada, sulla A21, è andato in scena oggi pomeriggio a pochi minuti dalle 16, sul tratto che collega i caselli di Pontevico e Manerbio, nel territorio di San Gervasio Bresciano.

A bordo della Ford Focus due persone che sono rimaste ferite nell’impatto, dalle notizie fornite da Areu una donna di 73 anni e un uomo di 74. La chiamata alla centrale operativa dell’112 è giunta alle 15.47 e sono stati dispiegati diversi mezzi di soccorso accorsi sul posto in codice rosso. Le ambulanze provenienti dalla Croce Bianca di Pontevico e dal Gruppo Verolese Volontari del Soccorso (Gvvs) di Verolanuova, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere partito dalla postazione dell’ospedale di Manerbio e l’elisoccorso alzatosi in volo dalla base di Bergamo. A supportare a livello tecnico la macchina dei soccorsi i Vigili del Fuoco del Comando di Brescia, distaccamento di Verolanuova. A gestire la viabilità ridotta a una sola corsia per il senso di marcia – direzione Brescia – la polizia stradale che si è altresì occupata dei rilievi del caso. Sul posto anche il personale ausiliario della viabilità di Autovia Padana.

Entrambe le persone una volta stabilizzate sul posto sono state trasferite nel nosocomio cittadino Poliambulanza dove sono giunte in codice giallo, di cui una elitrasportata. La dinamica è ora al vaglio delle autorità competenti.