Veicolo e merce sono stati sequestrati

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Auto con targa spagnola noleggiata e mai restituita, in casa nascondevano merce rubata: due denunciati.

A Sale Marasino, fermata auto con targa spagnola

La scoperta a Sale Marasino nelle prime ore di questa mattina (martedì 27 ottobre 2026): nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Curetto i militari hanno fermato una Skoda Octavia con targa spagnola. Le indagini hanno fatto emergere come il veicolo in questione fosse stato di fatto noleggiato all’esterno e mai restituito. A bordo due cittadini di nazionalità rumena rispettivamente di 23 e 26 anni entrambi domiciliari a Sale Marasino. Il veicolo è stato quindi sequestrato e affidato ad una depositeria autorizzata.

Cosa è stato trovato in casa?

Le indagini sono poi proseguite nell’abitazione occupata dai due soggetti in via Dante, all’interno è stata trovata merce rubata e in particolare: 17 barattoli di crema per il viso/corpo; 30 confezioni di lacca per capelli; 25 confezioni di schiuma per capelli; 20 confezioni di caffè di varie marche; flaconi di detersivi assortiti per la casa e diversi giocattoli per bambini.

L’intera partita di prodotti è stata sequestrata e presa in carico dal reparto procedente; sono in corso indagini volte a risalire agli esercizi commerciali (supermercati e negozi specializzati) dove la merce è stata asportata.