Auto a fuoco sulla A35 a Rovato direzione Milano.

Auto in fiamme sulla A35

Attimi di apprensione questa mattina (lunedì 15 dicembre 2025) sulla A35Brebemi a Rovato in direzione Milano. L’allarme è scattato verso le 7: per cause ancora da verificare nel dettaglio un’auto ha preso fuoco. La buona notizia è che la persona che si trovava a bordo del mezzo è riuscita a scendere in tempo senza alcuna conseguenza. Ad intervenire prontamente sul posto la polizia stradale di Chiari e i Vigili del Fuoco di Brescia.

Disagi sul traffico

Pesanti si sono rivelati i disagi sul traffico soprattutto nel tratto compreso fra Rovato e Castrezzato.