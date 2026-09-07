Auto a fuoco a Castel Mella, cause in corso di accertamento.

Attimi di apprensione nella mattinata di ieri (domenica 6 settembre 2026): alle 6.30 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia sono intervenuti a Castel Mella, in via Quinzano per la precisione, a seguito dell’incendio che ha interessato più veicoli.

A Castel Mella, auto a fuoco

Una volta giunte sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, hanno potuto notare come le fiamme abbiano di fatto coinvolto diversi autoveicoli parcheggiati, l’incendio si era nel frattempo propagato generando una consistente colonna di fumo. A condurre le operazioni di soccorso quattro squadre del Comando Provinciale, intervenute con autopompe serbatoio (APS) e due autobotti pompa (ABP).

L’intervento

I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a circoscrivere e poi estinguere l’incendio evitando così un’ulteriore propagazione delle fiamme agli altri veicoli ed alle strutture presenti nelle vicinanze. Una volta terminate le operazioni di spegnimento sono state effettuate le verifiche e la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento