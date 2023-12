Auto a folle velocità fugge al controllo della Polizia locale.

Ad intercettare il veicolo la Polizia locale di Rezzato nell'ambito dei controlli per il ponte dell'Immacolata. Nel corso della scorsa notte un equipaggio della Polizia Locale ha intercettato un veicolo lanciato a folle velocità in un tratto stradale già protagonista di numerosi decessi in seguito al verificarsi di incidenti stradali. Alla guida un soggetto che, successivamente all’alt imposto dagli agenti, si è dato alla fuga.

Cinque persone trovate sull'auto

Nel corso dell'allontanamento così precipitoso ha speronato l’auto di servizio, compiendo manovre azzardate e pericolose. Il fuggitivo è stato però bloccato all’ingresso del casello autostradale dove, una volta urtato un muro e danneggiando lo pneumatico, ha cercato nuovamente di proseguire la marcia. Complessivamente, a bordo del veicolo, erano presenti cinque soggetti, sulle cui persone è stata rinvenuta sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Tutti e cinque sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia poiché consumatori di droga. L’uomo alla guida, invece, dovrà rispondere dei reati di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, resistenza aggravata e danneggiamento. I controlli proseguiranno anche nella serata di oggi (venerdì 8 dicembre 2023) e coinvolgeranno tutto il week end.