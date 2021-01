Aumento dei casi Covid: interviene il sindaco per fare chiarezza

I casi di Covid negli ultimi giorni sono aumentati esponenzialmente a Castrezzato e, davanti alle varie voci e chiacchiere, il sindaco Giovanni Aldi ha preferito intervenire personalmente con un video in cui si è rivolto alla cittadinanza spiegando la effettiva situazione.

Aumento dei casi Covid a Castrezzato, chiuso l’asilo e i parchi

Non è un mistero che i casi di Covid, a Castrezzato negli ultimi giorni, siano aumentati. Però, le voci si stavano sovrapponendo creando allarmismo mentre in situazioni così delicate è necessario non perdere la calma e prestare attenzione. Così, il sindaco Giovanni Aldi è intervenuto (anche in nome di responsabile del Coc) per fare chiarezza, invitare all’attenzione e comunicare la chiusura dei parchi oltre che la sanificazione delle scuole. Diverse classi, soprattutto all’infanzia, erano state messe in quarantena dopo alcune positività. Così, per precauzione, il dirigente scolastico, ha deciso di chiudere direttamente l’asilo statale.

L’intervento del sindaco

Anche in merito al fatto che da lunedì la Lombardia diventerà gialla, il primo cittadino ha ribadito l’importanza di seguire le regole di distanziamento e protezione. Inoltre, Aldi ha spiegato che a Castrezzato (secondo quanto comunicato da Ats) ci sono 69 persone positive e 53 in isolamento. L’asilo statale è stato chiuso da venerdì e lo sarà per una settimana. Da lunedì, in aggiunta, saranno anche chiusi i parchi.