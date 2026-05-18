Atto vandalico nella cappella del cimitero di Duomo: identificato l’autore

Ha distrutto un tavolino di legno che si trovava all’interno della cappella del cimitero di Duomo, che, ricoperto di paramenti sacri, veniva utilizzato durante le celebrazioni. Questo l’inspiegabile atto vandalico avvenuto domenica 17 maggio nella frazione rovatese. Sul posto erano tempestivamente intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Rovato ma sono stati gli agenti della Polizia locale di Rovato, a meno di 24 ore di distanza, a identificare l’autore.

Atto vandalico nella cappella del cimitero di Duomo

Ad allertare il 112 domenica sera sono stati alcuni cittadini della frazione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Chiari, che hanno ispezionato il cimitero, riscontrando che non erano state danneggiate né tombe, né lapidi. Nel mirino del vandalo, dunque, solo il tavolino di legno che era collocato nella cappella e che è stato lasciato fuori a terra, distrutto. L’indagine è passata nelle mani dei militari della stazione di Rovato; non essendo stata trovata alcuna persona all’interno del camposanto e nelle immediate vicinanze, il procedimento è partito contro ignoti.

Identificato l’autore: è un 34enne

A meno di 24 ore di distanza dal blitz vandalico, la Polizia locale di Rovato ha identificato l’autore. Fondamentale la segnalazione giunta, poco prima di mezzogiorno di lunedì 18 maggio, alla centrale operativa del Comando. Le pattuglie presenti sul territorio si sono portate tempestivamente presso il cimitero di Duomo dove è stato notato da alcuni residenti lo stesso soggetto che domenica si aggirava per le vie della frazione. Si tratta di un 34enne italiano, con pregressi per abuso di alcool e droga; l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Comando e denunciato a piede libero; per lui sono state avviate le procedure di allontanamento dal Comune di Rovato