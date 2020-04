Attivato a Castrezzato il servizio di alert. Lo ha comunicato l’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Aldi questa mattina.

Attivato servizio di alert

E’ stato annunciato stamattina sui social, ma nei prossimi giorni verrà distribuito un volantino in forma cartacea attraverso la collaborazione dei supermercati ed esercenti commerciali del territorio.

È denominato “Alert System”: si tratta di un importante servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali emergenze.. ed in questo momento per eventuali comunicazioni importanti riguardanti il Covid 19, ma anche in futuro rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc… Insomma si tratta di notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative, inaugurazioni di opere pubbliche e manifestazioni comunali.

Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. La società che ha fornito il servizio, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici.

Ma affinché il servizio sia più efficace può essere molto utile ampliare i recapiti a disposizione, recuperando appunto i numeri cellulari delle persone che aderiranno a tale iniziativa. Il servizio sarà gratuito e messo a disposizione dal Comune per i propri cittadini, affinché ci sia una comunicazione più diffusa possibile, sfruttando tutti i canali possibili e creare un filo diretto tra Amministrazione e cittadini.

