cologne

Nuovamente preso di mira dai vandali l’edificio che ospita la sede dell’associazione Arma Aeronautica di Cologne al parco Pertini.

Atti vandalici alla sede degli Avieri al parco Pertini

Nei giorni scorsi il presidente del sodalizio, Paolo Lazzaroni, che quotidianamente si reca all’area feste per controllare che tutto sia in ordine, ha trovato un’amara sorpresa sul retro dello stabile. I vetri delle finestre erano stati rotti, la porta in metallo era stata scheggiata dopo ripetuti colpi con qualche oggetto pesante, le transenne erano state spostate e sui davanzali delle aperture c’erano segni di bruciature.

"Non ci sono danni ingenti per fortuna e nessuno è riuscito a entrare, come invece era accaduto anni fa - ha spiegato Lazzaroni - Avevamo appena sostituito i vetri delle finestre anteriori, che erano stati rotti anche quelli. Ora dovremo cambiare quelli sul retro della sede". La spesa, comunque, pesa sul bilancio dell’associazione, che non opera per fini di lucro, ma è composta da volontari ed ex Avieri.

L’episodio è stato segnalato agli agenti della Polizia Locale del Corpo intercomunale del Monte Orfano, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori della bravata.

L’area feste e il parco Pertini sono uno dei luoghi di ritrovo per i giovani e i giovanissimi, che a volte, purtroppo, si divertono prendendosela con l’arredo urbano o la sede degli Avieri. Tempo fa a essere vandalizzata era stata anche la bibliocabina, che poi era stata rimossa.