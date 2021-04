La problematica prosegue da diverso tempo: i cittadini si dividono tra amarezza e rassegnazione.

Atti di vandalismo: nuova ondata nei parcheggi del paese

Torna con nuove foto a documentare i fatti la problematica degli atti vandalici a Travagliato.

In questi giorni alcune auto lasciate nei parcheggi e nelle vie della cittadina sono state ritrovate devastate, imbrattate con bombolette di vernice spray e profondi graffi sulla carrozzeria.

Le macchine erano state posteggiate senza alcun danno e al ritorno alla vettura i proprietari sono rimasti interdetti vedendo i segni.

La situazione, purtroppo, non è nuova in paese e la mancanza di videocamere nell’aree colpite permette ai malintenzionati di poter operare indisturbati.

Si tratta quindi dell’ennesimo episodio registrato e la cittadinanza chiede più sorveglianza per ovviare a questa dinamica.