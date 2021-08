Atti di vandalismo in piazza Italia: danneggiate le auto e distrutti gli arredi

Arredi distrutti e auto rovinate, è successo a Manerbio questa notte. La notizia è stata resa nota proprio dal Comune e i sospetti per l'ignobile gesto sono già stati fermati.

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 agosto alcuni ragazzi si sono resi protagonisti di atti di vandalismo che hanno colpito piazza Italia, distruggendo alcuni arredi e danneggiando le auto posteggiate.

Ringraziamo le Forze dell'ordine che con il loro intervento hanno posto fine all'episodio e hanno fermato uno dei sospetti.

Il Comune di Manerbio si è attivato per ripristinare il decoro della piazza e non mancherà di perseguire ogni via utile per tutelarsi e rivelarsi nei confronti dei vandali, collaborando per fornire ogni elemento utile a superare questa vicenda.