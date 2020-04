Sono state donate dalle “Ditte del settore dolciario” e dalla “Coop”

“Atterrano” colombe agli Spedali Civili di Brescia

Questa mattina un’altra dolce sorpresa da parte di realtà molto sensibili del nostro territorio. Sono infatti stati consegnati a distanza di pochi minuto l’uno dall’altro, presso le tensostrutture Covid-19, due carichi di colombe pasquali provenienti dalle “Ditte del settore dolciario” e dalla “Coop”.

“Una sorpresa più che gradita – hanno fatto sapere dagli Spedali Civili di Brescia – Questo è un modo per vivere, seppur in modo insolito, le festività pasquali alle porte. Ringraziamo di cuore chi ha pensato a noi e alle persone ricoverate in questo periodo di difficoltà”.

I dolci tipici di questo periodo infatti saranno destinati ai pazienti presenti nelle tensostrutture e in Pronto Soccorso, e a tutto il personale (volontari compresi) che gravitano nei due reparti.

Torna alla HOME PAGE