Asst Franciacorta: operativa all'ospedale di Chiari la nuova risonanza magnetica.

Da ieri (martedì 10 giugno 2025) è ufficialmente operativa la Risonanza Magnetica al Presidio Ospedaliero di Chiari, dopo 15 settimane di servizio temporaneo garantito dall'unità mobile. La nuova apparecchiatura, finanziata con fondi PNRR, rappresenta un importante passo avanti nella diagnostica per immagini: un sistema ad alto campo da 1,5 Tesla che utilizza tecnologie di ultima generazione per offrire immagini ad alta risoluzione, maggiore velocità di acquisizione e un’esperienza più confortevole per il paziente, grazie al tunnel ampio e illuminato che riduce il senso di claustrofobia.

La novità in Asst Franciacorta

La RM è indicata per una vasta gamma di applicazioni cliniche — dallo studio di patologie neurologiche, cardiologiche, oncologiche e infiammatorie — ed è pensata per migliorare l’accuratezza diagnostica e la qualità del servizio offerto. L’attivazione della nuova risonanza segna la conclusione del periodo transitorio iniziato il 10 marzo, durante il quale l’unità mobile posizionata all’esterno del presidio ha garantito la continuità delle prestazioni diagnostiche senza interruzioni.

ASST Franciacorta rinnova così il proprio impegno nell’innovazione tecnologica e nella centralità del paziente, assicurando un servizio sempre più efficiente, accessibile e all’avanguardia.