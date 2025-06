Asst Franciacorta e Asst Garda: premiato abstract scientifico sul trattamento esoguidato del dolore cronico alla spalla.

Asst Franciacorta e Asst Garda: l'importante riconoscimento

Riconoscimento nazionale al lavoro scientifico del dottor Andrea Tinnirello, responsabile U.O. Anestesia Iseo e Terapia del Dolore ASST Franciacorta, e della dott.ssa Carola Santi, anestesista presso l’Ospedale di Manerbio (ASST Garda). Il loro studio si è aggiudicato il premio "Miglior Abstract del XXIV Congresso Nazionale Area Culturale Dolore e Cure Palliative (ACD)" della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), tenutosi a Bari dal 4 al 6 giugno 2025.

Lo studio

Lo studio premiato, dal titolo “Neuroablazione mediante radiofrequenza delle branche articolari dei nervi soprascapolare, ascellare e pettorale laterale per il dolore cronico di spalla: tecnica ecoguidata e case report”, è stato presentato nella sezione dedicata alle tecniche interventistiche di terapia del dolore. Ha ricevuto l'apprezzamento unanime del Comitato Scientifico per la sua innovazione metodologica e l'impatto clinico del trattamento, offrendo una soluzione promettente per pazienti affetti da dolore cronico alla spalla.

Un nuovo approccio

Il dott. Tinnirello e la dott.ssa Santi hanno ricevuto le congratulazioni delle direzioni strategiche di ASST Franciacorta e ASST Garda per il prestigioso riconoscimento raggiunto, a testimonianza dell'eccellenza e dell'impegno nella ricerca clinica. La metodologia descritta rappresenta un'evoluzione di un protocollo già pubblicato nel 2024 in collaborazione con la Pain Management Unit dell’Ospedale di Wrexham Maelor (Galles). Questo nuovo approccio è stato perfezionato attraverso l’uso della guida ecografica, come evidenziato dall'abstract, che sottolinea l'importanza di tale guida per "una maggior efficacia e sicurezza" nella localizzazione e direzione dell'ago rispetto alla posizione della sonda ecografica. Questo perfezionamento mira a garantire una maggiore precisione e riduzione dei rischi. Il trattamento si rivolge ai pazienti affetti da dolore cronico alla spalla, una condizione altamente invalidante soprattutto nelle fasi avanzate, riducendo la necessità di ricorrere a trattamenti farmacologici prolungati con oppioidi e antinfiammatori.

Nel dettaglio

La letteratura citata (Eckmann et al., 2017; Eckmann et al., 2020; Tran et al., 2022) conferma l'efficacia di tecniche simili per il trattamento del dolore cronico alla spalla. L'abstract, inoltre, evidenzia la necessità di studi su ampio campione per la validazione della metodica, suggerendo che queste case report sia un importante passo preliminare. La U.O. Anestesia e Terapia del Dolore di ASST Franciacorta, attiva dal 2015, si conferma uno dei pochi centri della provincia a offrire in modo sistematico trattamenti iperspecialistici e interventistici per il dolore cronico, con oltre 150 procedure l’anno solo per queste tecniche. Le attività si svolgono presso le sedi di Iseo (per le procedure) e Chiari (per le valutazioni ambulatoriali ), con un totale di circa 5000 prestazioni annue.

“Siamo felici di condividere questo risultato con la collega Santi – ha dichiarato il dott. Tinnirello –. È una conferma dell’efficacia della nostra pratica clinica quotidiana, frutto di un lavoro costante sul territorio e di una collaborazione scientifica proficua”.

"Il trattamento dei pazienti affetti da dolore cronico, in particolare delle grosse articolazioni, mi ha sempre affascinata; apportare anche solo una piccola innovazione in questo ambito mi regala una grande soddisfazione. A tal fine, la collaborazione con altri colleghi e altri centri è stata e sarà fondamentale e auspicabile.", conferma la dott.ssa Santi

Dal 2022 il dott. Tinnirello è inoltre membro del Board scientifico della SIAARTI per la sezione dedicata alla terapia del dolore interventistica, consolidando un ruolo attivo nella definizione delle linee guida a livello nazionale. Il contributo premiato è consultabile nel "Abstract Book" del XXIV Congresso Nazionale ACD SIAARTI 2025, alla pagina 35, sotto il codice A12.