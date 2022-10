Una Giornata dedicata alla prevenzione, è quella che è in corso oggi, domenica 16 ottobre, a Urago d'Oglio.

Associazioni in piazza per la Giornata dedicata alla prevenzione

Questa mattina, a Urago d’Oglio, è in corso la Giornata dedicata alla prevenzione. Per questa importante occasione sono presenti in piazza la Protezione civile di Urago, le Guardie del parco dell'Oglio, i carabinieri e l'Anc sezione di Chiari, la Polizia Stradale, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco volontari di Chiari e la Croce bianca (sezione di Chiari) e altre numerose associazioni. Presenti all'appuntamento anche le scuole medie del paese e l'Amministrazione del sindaco Gianluigi Brugali.

Una consegna importante

In questa occasione è inoltre avvenuta la consegna dei fiocchi azzurri da parte di regione Lombardia, ad alcuni membri della protezione civile di Urago, per l’importante servizi offerto durante il periodo pandemico.

Ecco alcune immagini