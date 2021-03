Assembrati in barba all’ordinanza sindacale: otto minorenni multati dai carabinieri

E’ successo a Castrezzato. I ragazzi si erano riuniti nei pressi del supermercato Famila. Sono stati immediatamente notati dai carabinieri, condotti in caserma e multati.

Otto minorenni multati dai carabinieri

Un gruppo di minorenni che lascia la stazione dei carabinieri non passa inosservato. I ragazzini, tutti residenti in paese, sono stati beccati davanti al supermercato Famila. Non stavano rispettando l’ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Giovanni Aldi che, appunto, vieta gli assembramenti per fermare i contagi del Coronavirus. Il Comune, infatti, nelle ultime settimane era entrato anche in zona rossa a causa dell’arrivo della variante inglese.

E’ successo nel pomeriggio di oggi: i militari della stazione di Castrezzato stavano perlustrando la zona proprio per assicurarsi che le normative e i divieti venissero rispettati. Poi, però, hanno notato i ragazzini. Sono stati condotti in caserma e multati come previsto dall’ordinanza vigente. Diverse persone, residenti nella zona, li hanno visti poco dopo lasciare la caserma.