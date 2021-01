Assalto al bancomat nella notte a Dello, gravi danni alla filiale

É stata una nottata intensa quella tra venerdì e sabato a Dello.

L’esplosivo è stato posizionato in due punti (non casuali)

Erano da poco scoccate le 1.30 quando alla filiale Bpm (Banca Popolare di Milano) di via Roma 44/46 a Dello alcuni malviventi (dei quali al momento non si conoscono le generalità) hanno piazzato due cariche esplosive e rispettivamente una in prossimità del bancomat e l’altra alla bussola d’ingresso.

Serie conseguenze alla filiale

L’obiettivo perseguito dai malintenzionati è andato a buon fine con serie conseguenze per la filiale rimasta vittima dell’incivile gesto e con la cassaforte del bancomat violata. Al momento sono in corso le indagini per avere una chiara stima e del bottino rubato e dei danni causati. Nella mattinata di oggi una squadra di operai era già al lavoro per sistemare le vetrate e rendere così praticabile la ripresa delle attività lavorative già da lunedì primo febbraio.

La dinamica

La refurtiva ammonta ad una cifra non inferiore ai 60mila euro. La dinamica non si discosta da quella tipica delle azioni di questo tipo: i ladri, quattro in tutto, hanno agito a bordo di un’Audi station wagon di colore scuro, la stessa utilizzata un paio di settimane fa a Verolanuova. Appena giunti sul luogo hanno provveduto ad oscurare le telecamere cin lo spray. Una volta compiuta la “missione” sono ripartiti sulla quinzanese in direzione Brescia.

La tecnica usata è quella famosa della Marmotta: un blocco di esplosivo solido che viene appoggiato sulla fessura da cui escono le banconote e che, una volta innescata, sventra la cassa e permette ai ladri di entrare in possesso del denaro.

Gli assalti agli sportelli Bancomat

A riempire le pagine di cronaca sono sempre più eventi di questo tipo, gli assalti agli sportelli bancomat, che avvengono di notte e che hanno, via via nel tempo, (rubato) lo scettro alle rapine vere e proprie nelle filiali .Queste ultime spesso avvenivano durante il giorno e prevedevano il confronto diretto tra protagonisti del furto e vittime (lavoratori e clienti).