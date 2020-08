Arriva l’ok per l’ex Cava Inferno: al via la discarica

Provincia di Brescia e Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, hanno dato l’ok al sito denominato ex Cava Inferno, a Ghedi. Sul fondo non ci sono più rischi inquinanti, diventerà quindi un grande impianto di smaltimento. Il nulla osta ad avviare le attività di deposito di scarti nella discarica gestita dalla ditta Tecnoinerti è arrivato a seguito di tutti i controlli necessari.

La bonifica

Da vario tempo ormai i proprietari hanno bonificato i fondo cava della simil-argilla, materiale finito in questi anni al centro di un’inchiesta della magistratura. Una volta eliminata questa problematica, le procedure per l’apertura della discarica della Tecnoinerti di Polpenazze sono proseguite senza intoppi. Concesso quindi poi alla Tecnoinerti l’ampliamento della gamma di scarti da smaltire.