La notizia riguarda la comunità di Palazzolo.

Arriva il bando da 200mila euro per aiutare i commercianti

Duecentomila euro a disposizione dei commercianti e delle ditte palazzolesi che sono state colpite dalla crisi economica scaturita dalla pandemia. Dopo la comunicazione di pochi giorni fa, l’Amministrazione comunale del sindaco Gabriele Zanni ha varato un bando per aiutare concretamente il tessuto economico cittadino. Infatti, Ripartire Insieme (questo il nome del bando), preannunciato nei giorni scorsi in commissione Servizi Istituzionali e Risorse per le Attività Economiche Produttive va nella direzione di erogare ulteriori contributi alle realtà commerciali più duramente provate in questo periodo. Il documento verrà pubblicato in questi giorni sul sito del Comune di Palazzolo e sui suoi canali social (la pagina Facebook comunale e il canale Telegram), così da darne massima diffusione e agevolare chi interessato a fare domanda. Nello specifico, le attività economiche dovranno presentare domanda entro le 12 di mercoledì 31 marzo 2021: i moduli andranno inviati esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo del protocollo comunale (protocollo@palazzolo.viapec.it), seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso. Le imprese che avranno i requisiti per beneficiare del bando si vedranno assegnare un contributo una tantum del valore minimo di mille euro.

Il commento dell’assessore

“I 200mila euro di Ripartire Insieme rappresentano una cifra importante che va a sommarsi agli altri interventi correlati, già attivati nella seconda metà dello scorso anno. Tra questi, la sospensione del pagamento del plateatico e la possibilità di un suo ampliamento, gli sgravi sulla Tari e sull’imposta di pubblicità – ha commentato l’assessore al Commercio, Alessandra Piantoni – È indubbio che purtroppo il protrarsi della pandemia sta avendo un impatto profondo sul nostro tessuto economico: come Amministrazione vogliamo mettere in campo tutto ciò che ci è consentito dalle norme e dalle risorse a disposizione per sostenere i nostri commercianti e imprese”.