Arrestato per spaccio di hashish a Poncarale

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Verolanuova hanno arrestato un giovane per detenzione di stupefacenti.

L’arresto

Ieri i militari, percorrendo una via centrale di Poncarale, sono stati insospettiti dall’atteggiamento di quattro giovani, di conseguenza hanno proceduto con un controllo. Dopo aver puntato il faro hanno notato che uno dei quattro tentava di liberarsi di qualcosa gettandolo a bordo strada. Dal successivo controllo e perquisizione a carico di un 27enne indiano residente a Brescia, sono emersi 250 gr. di hashish complessivi tra quelli nell’involucro gettato a bordo strada e altri occultati in uno zainetto. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto.

