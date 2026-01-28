Aveva deciso di uscire di casa per recarsi da un conoscente per chiedergli denaro

Arrestato per possesso di cocaina evade dai domiciliari, scattano nuovamente le manette.

Evade dai domiciliari

Succede a Isorella dove i carabinieri della locale stazione, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio 2026, hanno arrestato un cittadino straniero classe 1979 evaso dai domiciliari. Il soggetto in questione, infatti, il 9 gennaio scorso, era stato posto agli arresti domiciliari per possesso di cocaina, 70 grammi.

Scatta nuovamente l’arresto

Noncurante di tale misura, il 23 gennaio scorso, ha deciso di uscire di casa per recarsi in quella di un conoscente ma anche abituale cliente per chiedergli del denaro. Un incontro che è culminato in una discussione piuttosto seria a seguito della quale è intervenuta una pattuglia di carabinieri.

Ai polsi dell’uomo sono quindi scattate nuovamente le manette ai polsi con conseguente aggravamento della pena.