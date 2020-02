Arrestato a Flero per spaccio: con se 16 dosi per 11 grammi di cocaina

Arrestato per spaccio di stupefacenti.

Il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Verolanuova ha tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina cittadino albanese classe 72, con precedenti specifici, nullafacente.

L’uomo è stato arrestato

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio il pusher è stato fermato in Flero per un controllo dalla pattuglia del RM di Verolanuova, i militari accorgendosi dell’immotivato stato di agitazione hanno deciso di effettuare un minuziosa perquisizione che ha dato esito negativo. Stavano quasi per mandare via il soggetto quando notavano uno strano rigonfiamento alle parti bassi, ancora più immotivato dato che si trovava in una situazione non proprio eccitante. Portato quindi nei locali del vicino Comando della Polizia Locale è stato sottoposto a perquisizione minuziosa e proprio all’interno degli slip in alcune finte tasche cucite ad hoc sono state trovate 16 dosi per 11 grammi di cocaina. Immediatamente arrestato ieri mattina (sabato) è stato portato innanzi al Giudice di Brescia che ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione in quanto incensurato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE