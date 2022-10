Arrestati due uomini, avevano con se 500 grammi di hashish

Fermati due uomini, avevano con se 500 grammi di hashish.

Servizio antidroga

Nel pomeriggio di giovedì 29 settembre 2022, personale della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Brescia, sul territorio del capoluogo, nel corso di un mirato servizio antidroga finalizzato a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti di particolare insidiosità, ha fermato due uomini, sorprendendoli in possesso di sostanza stupefacente per grammi 500 di hashish. Gli stessi erano stati notati dagli investigatori entrare, poco prima, in un immobile di Roncadelle, da cui erano subito dopo usciti insieme.

Cosa è emerso dalla perquisizione

Dopo il loro controllo, è stato perquisito la perquisizione l'immobile il che ha consentito di rintracciare nello stesso fabbricato, che – allo stato degli atti - si ritiene rientrare nella disponibilità dei due uomini, oltre 50 chilogrammi di hashish, 2 chilogrammi di marijuana e 300 grammi di cocaina: droga, in parte nascosta nel frigorifero e in altri locali, che è stata sequestrata. I due uomini, incensurati, sono stati tratti in arresto, in flagranza del delitto di detenzione di sostanza stupefacente, e tradotti presso la locale Casa Circondariale di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

In corso le indagini

Si sottolinea che il procedimento penale è in fase di indagini preliminari e gli indagati, che si presumono innocenti, potranno esercitare il loro diritto di difesa e far valere le loro ragioni nelle successive fasi processuali.