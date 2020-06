È accaduto la scorsa notte sull’autostrada Brebemi. L’operazione è stata portata a termine dalla Polizia Stradale di Chiari

Arrestati due giovani per possesso e spaccio di stupefacenti

La scorsa notte una pattuglia della Polizia Stradale di Chiari impegnata nei controlli nelle aree di servizio sull’autostrada A35, Brebemi, ha fermato due giovani senegalesi a bordo di una Renault Megane nell’area Adda Nord nel Comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Quando gli agenti hanno chiesto loro i documenti si sono mostrati particolarmente agitati ed emanavano un inconfondibile odore che ha aumentato dei sospetti degli agenti.

Gli uomini della Stradale hanno infatti trovato in possesso dei due alcune dosi di sostanza stupefacente, 46 grammi in tutto, avvolte in singoli involucri pronte per esserespacciate.

Uno degli arrestati possedeva anche 200 euro in banconote di diversi tagli, anche questi sequestrati dai poliziotti. L’arresto di entrambi è stato convalidato nel processo per direttissima.