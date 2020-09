Arrestata coppia di pusher per spaccio di stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Quinzano d’Oglio hanno arrestato in flagranza di reato coppia italiana per spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio con distanziamento sociale

Ieri, venerdì 18, una coppia, lui classe 83 e lei classe 77, sono stati arrestati nella loro abitazione dopo una perquisizione effettuata dai Carabinieri che hanno rinvenuto 20gr di cocaina divisa in dosi, un bilancino di precisione e 12mila euro in contanti, provento dell’attività. Prendendo alla lettera l’invito allo smart-working la coppia vendeva sostanze stupefacenti del tipo cocaina ad i propri clienti nel rispetto del distanziamento sociale. Infatti all’arrivo del cliente la dose di cocaina veniva lanciata dalla finestra mentre il denaro lasciato nella cassetta della posta, distanziamento rispettato, cliente e fornitori salvi da eventuali contagi da COVID-19. Oggi il Gip di Brescia ha disposto per i due l’obbligo di dimora in attesa del processo.