Spacciatrice arrestata per estorsione

Denunciata dalla sua cliente “indebitata” è stata colta in flagranza di reato

Arrestata a Flero per estorsione una spacciatrice bresciana

E’ stata assicurata alla giustizia, dopo esser stata colta in flagranza di reato sabato, in un bar a Flero. A portare a termine con successo l’operazione i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Verolanuova, che avevano accolto la denuncia per estorsione sporta da una donna di 40 anni.

La quarantenne infatti aveva raccontato ai militari che una sua coetanea, residente in città, la stava esponendo da tempo a minacce per un debito di 1.200 euro per l’acquisto di cocaina. La donna ha raccontato di aver conosciuto la spacciatrice lo scorso anno, quando intratteneva una relazione con suo fratello e che, successivamente, è diventato il suo canale per l’acquisto di sostanza stupefacente. Il rapporto tra le due è continuato anche dopo che la storia d’amore con il fratello era finita.

L’acquisto di cocaina era spesso effettuato a credito fino a fine del mese marzo, quando il “buon cuore” della pusher è diventato di “pietra”. Raggiunta infatti la cifra dei 1.200 euro di debito la spacciatrice non ha più concesso proroghe, iniziando a chiedere sempre più incessantemente il pagamento, arrivando all’estorsione, con pesanti telefonate o anche di persona, con minacce di gravi conseguenze.

L’arresto

I militari, conoscendo ora e luogo del pagamento della prima rata, hanno atteso lo scambio di denaro avvenuto in un bar di Flero, per poi bloccare l’aguzzina ed arrestarla in flagranza di reato. Il Giudice delle indagini preliminari di Brescia ha convalidato oggi l’arresto e disposto per lei l’obbligo di dimora in attesa del processo.