Arrestata 32enne per detenzione di cocaina e hashish

E’ successo ieri, venerdì 19 settembre, a Capriolo durante un servizio di controllo del territorio da parte dei Carabinieri.

Arrestata una 32enne

I Carabinieri della Compagnia di Chiari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato una Volkswagen Polo in transito in via Sarnico, nel comune di Capriolo, alla guida della quale si trovava una 32enne di origine moldava, residente in zona. I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento nervoso della donna, hanno immediatamente proceduto al controllo del veicolo. Durante l’ispezione, sono state rinvenute due dosi di cocaina nascoste nel vano cambio, continuando con una perquisizione più approfondita del mezzo, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori 27 dosi di cocaina nascoste all’interno del portaoggetti dei sedili posteriori, nonché 2 dosi di hashish custodite all’interno della borsetta della donna. La donna dunque è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella rete di spaccio.