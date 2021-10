Rovato

L'intervento della Polizia Locale è scattato dopo l'alert delle telecamere

Arnesi da scasso nascosti nell'auto: denunciati due venticinquenni. Questo l'esito di un controllo svolto dalla Polizia Locale di Rovato. Un'operazione innescata dall'alert delle telecamere di lettura targhe, che avevano rilevato il passaggio sul territorio di un veicolo privo di assicurazione

Arnesi da scasso nascosti nell'auto: denunciati

L'allarme è scattato venerdì 15 ottobre, intorno alle 17. La pattuglia della Polizia Locale di Rovato ha ricevuto l'alert dal sistema di lettura targhe, installato sulle vie d'accesso al paese, che segnalava il transito sul territorio comunale di un'auto sprovvista di assicurazione. Gli agenti del comando rovatese, guidato dalla comandante Silvia Contrini, si sono subito messi sulle tracce del veicolo. L'auto, una Citroen C4, è stata intercettata sul viale della stazione, in via Cesare Battisti.

Nei guai due venticinquenni

A bordo dell'auto si trovavano H.A e H.M, entrambi venticinquenni, italiani di origine Rom residenti a Genova, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. La perquisizione del veicolo ha consentito agli agenti di rinvenire, occultati nel cofano e in vari anfratti del veicolo, arnesi utili allo scasso tra cui flessibili e lame da taglio. I due sono stati denunciati per il porto abusivo di oggetti atti a offendere. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati, insieme all'auto non assicurata. L'ipotesi degli inquirenti è che i due si trovassero a Rovato per mettere a segno dei furti: un piano che è stato però sventato dal pronto intervento degli agenti della Polizia Locale.