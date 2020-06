Aree gioco: proseguono le riaperture dei parchi nel bresciano. Anche Ospitaletto ha avviato le attività di sanitizzazione.

Anche Ospitaletto ha finalmente dato il via alle operazioni di pulizia all’interno delle aree gioco per bambini nei parchi.

Stanno riaprendo, giorno dopo giorno, i cancelli dei numerosi giardini pubblici. I più piccoli potranno tornare in tutta sicurezza a fruire dei tanto amati spazi verdi.

L’Amministrazione garantisce infatti la pulizia e la sanificazione giornaliera degli attrezzi e dei giochi come previsto dalle norme anti-Covid. In queste ore alcuni addetti del Comune stanno spuntando tutti i parchi per permettere ai bambini di accedere alle aree a loro dedicate quanto prima.

Gli orari d’intervento della pulizia variano da parco a parco; a sorvegliare sul corretto svolgimento delle attività la Polizia locale di Ospitaletto.