Arcobaleno di Nicole campione di solidarietà

L’associazione Arcobaleno di Nicole che dal 2018 opera per raccogliere fondi a sostegno del mondo dell’infanzia, ha fatto un’importante donazione.

Culle e lampade per l’ospedale di Brescia

Mamma Alessandra e papà Mattia, dopo aver perso Nicole nel 2018 a causa di un’otite, hanno saputo trasformare il loro dolore in solidarietà e generosità verso il mondo dell’infanzia. L’associazione, che si è sempre distinta per un grande impegno capace di coinvolgere molte persone, è riuscita a donare agli Spedali Civili di Brescia 6 culle e 20 lampade per neonati. La donazione è il frutto della raccolta fondi organizzata con bancarelle in numerosi eventi nella provincia bresciana.