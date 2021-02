Appartamento in fiamme, quattro persone restano senza casa

Appartamento in fiamme a Leno, quattro persone restano senza casa.

Incendio

Ieri, venerdì 5 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio al primo piano di una villetta di via Petronace. In base a quanto ricostruito sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate da una cucina a gas, raggiungendo in pochissimo tutte le altre stanze. I quattro occupati dell’appartamento sono riusciti a portare fuori alcuni oggetti di prima necessità e a chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco.

Soccorsi

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, i volontari di Verolanuova, due pattuglie della stazione di Carabinieri di Leno e il primo cittadino accompagnato da un dipendente dell’ufficio tecnico. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intero edificio. Dopo una verifica anche l’appartamento a piano terra è stato dichiarato inagibile.