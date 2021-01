Un altro bar multato dalla Polizia Locale di Palazzolo.

Aperitivo “salato” al bar: sei clienti sanzionati dai vigili

Nella mattinata odierna, durante i controlli anti Covid, presso il Dulcamara Café di via Levadello è stata riscontrata la presenza di sei clienti intenti a consumare l’aperitivo all’interno del locale, con tanto di stuzzichini. I clienti, che alla vista degli agenti hanno cercato di dileguarsi, sono stati identificati e sanzionati (solita multa da 400 euro), così come la barista e la titolare del locale, al quale è stata applicata anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni in attesa della pronuncia della Prefettura. Il bar era già stato chiuso.