Aperitivo abusivo: multati clienti e barista

I clienti erano seduti al tavolo e stavano tranquillamente bevendo il loro aperitivo, nonostante i divieti in zona arancione rafforzata. Una violazione che è costata a tutti, barista incluso, una sanzione.

Aperitivo abusivo: multati

Lunedì sera in un locale alla periferia di Rovato si stava svolgendo una festicciola privata. Quando, intorno alle 20, gli agenti della Polizia Locale rovatese sono entrati nell’esercizio, hanno trovato alcuni clienti seduti al tavolo, mentre il barista serviva loro l’aperitivo. E questo nonostante la chiusura di bar e ristoranti disposta dalla recente ordinanza emessa da Regione Lombardia, che ha fatto scattare la zona arancione rafforzata in tutto il Bresciano.

Locale chiuso per 5 giorni

Va detto che la somministrazione al tavolo dopo le 18 sarebbe stata vietata anche in zona gialla. Inevitabili le sanzioni, da 400 euro ciascuna (che scendono a 280 se pagate subito) sia per il barista che per gli avventori. Per il locale sono inoltre scattati cinque giorni di chiusura. In queste settimane, a fronte del dilagare dei contagi, la Polizia Locale ha intensificato i controlli sul territorio.