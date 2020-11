Aperitivi e colazioni in barba al Dpcm, chiusi due bar

Servivano aperitivi e colazioni senza rispettare le norme anticovid imposte dal Dpcm, che prevede che i bar operino solo con asporto e delivery. Così due esercizi a Pralboino e Fiesse, sanzionati dai Carabinieri, dovranno rimanere chiusi per 5 giorni.

Aperitivi e colazioni in barba al lockdown

Le stazioni dei Carabinieri di Pralboino e Gambara, nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa sulla prevenzione alla diffusione del Covid-19, nel fine settimana hanno sanzionato rispettivamente i proprietari di due bar a Pralboino e a Fiesse per aver violato le norme dell’ultimo Dpcm, che consente l’attività degli esercizio solo in modalità asporto o consegna a domicilio.

In particolare il bar di Pralboino serviva aperitivi e spritz in bicchieri non predisposti per l’asporto, che venivano consumati nel plateatico dagli avventori: cinque, nello specifico, gli avventori sanzionati con 400 euro di multa). A Fiesse, invece, i gestori i gestori del bar sono stati sorpresi a servire le colazioni all’interno del locale (ben 40 in tre ore) come se non fossero mai state emanate restrizioni. Per entrambe le attività è stata disposta la chiusura provvisoria di 5 giorni in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia e una multa di 400 euro l’uno.