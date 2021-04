Anziano trovato morto in casa a Rovato

A lanciare l’allarme sono stati gli amici, preoccupati di non vederlo in centro come al solito. Una segnalazione che ha avuto un triste epilogo: il 78enne è stato infatti trovato morto nella sua abitazione in via Vighenzi a Rovato.

Anziano trovato morto in casa

La chiamata ai soccorsi è scattata nella mattinata di lunedì 12 aprile. Sul posto, in via Vighenzi, nel cuore del centro storico rovatese, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri della stazione di Rovato, un’auto medica e un’ambulanza. L’anziano si trovava steso sul divano all’interno della sua abitazione, senza vita. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una morte avvenuta per cause naturali, come stabilito dagli inquirenti. Sul luogo del dramma era presente anche l’assessore Pieritalo Bosio.