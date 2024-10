Anziano cacciatore accusa un malore, interviene l'elisoccorso.

Accusa un malore, paura per un anziano cacciatore

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato questa mattina (giovedì 31 ottobre 2024) in codice giallo poco prima delle 11.30 in località Boschi a Cazzago san Martino. Dalle prime ricostruzioni pare che un anziano cacciatore, 80 anni, cardiopatico, abbia accusato un malore.

Attivati i soccorsi

Attivata la macchina dei soccorsi, ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e, ad alzarsi in volo da Brescia l'elisoccorso. A giungere sul luogo anche i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri di Cazzago San Martino. La buona notizia è che l'uomo non sarebbe in pericolo di vita: è stato infatti ricoverato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia.