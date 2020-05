E’ stata trovata morta nell’appartamento in cui viveva assieme al figlio, ora indagato per omissione di soccorso. E’ successo martedì, a Manerbio: una vicenda dai contorni poco chiari su cui stanno cercando di fare luce le indagini degli inquirenti.

Anziana trovata morta in casa, indagato il figlio

Il dramma si è consumato in piazza Aldo Moro, in uno degli appartamenti del Comune, dove martedì mattina Gesuina Rossetti è stata trovata senza vita. Secondo le prime indagini dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova l’anziana, nata nel settembre del 1947, sarebbe deceduta intorno alle 23 o alla mezzanotte del lunedì, ma la segnalazione da parte del figlio 51enne è arrivata solo la mattina successiva.

Una vicenda su cui ancora bisogna fare luce, a cui fanno da contorno un contesto sociale degradato e le condizioni del figlio, affetto da problemi fisici e psichici (pare sia in cura al Cps di Leno). Non è chiaro infatti se l’uomo non si sia accorto della morte della madre fino alla mattina successiva o se, per motivazioni ancora da chiarire, abbia atteso a chiamare i soccorsi. Gli inquirenti in via precauzionale hanno quindi aperto un fascicolo, mentre il Pm ha disposto l’autopsia sul corpo della 73enne: il figlio nel frattempo è indagato per omissione di soccorso. Per lui non è stata disposta alcuna misura cautelare.

