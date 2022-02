Anziana donna investita, si è reso necessario il ricovero in ospedale

su strada

Attimi di grande apprensione in mattinata.

Investita un'anziana di 84 anni questa mattina (giovedì 3 febbraio) a Capriolo.

Attimi di apprensione

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo alle 9.14 in via IV Novembre. Un Mercedes guidato da un uomo residente a Sarnico ha investito l'anziana che è stata portata in codice giallo all'ospedale di Chiari (dove è giunta alle 10.13) per una presunta frattura. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Capriolo e l'ambulanza.